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【長和併購】霍建寧：對新公司200%支持　集團涉足印尼逾廿年、對其長遠發展有信心

股市 23:29 2021/09/17

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長和及Ooredoo兩家公司能實現優勢互補

長和 （00001） 與卡塔爾電訊公司Ooredoo合併印尼電訊業務，成立新公司Indosat Ooredoo Hutchison。長和聯席董事總經理霍建寧表示，集團進入印尼市場超過20年，在當地不止有電訊業務，亦有港口及零售業務等，是集團在香港以外的重點發展地區之一，對印尼長遠發展有信心。

霍建寧又指，集團非常支持印尼電訊行業，不僅會建立最佳最快的電訊網絡，網絡覆蓋範圍也會涵蓋農村的地區，讓所有人都能享受，長和在歐洲已有合併電訊公司的經驗，對於新公司的組成是200%支持。

長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務【下一頁】

長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭指，今次合併的協同效應非常顯著，集團預計3至5年間，每年的稅前協同效應實現率將達3億至4億美元（23.4億至31.2億港元），同時組合頻譜可令集團更有效地改善網絡配置，節省資本支出。

長和及Ooredoo兩家公司能實現優勢互補

Ooredoo集團董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo指出，與長和之間的協同效應將為客戶和股東創造價值，提供更高的投資回報。

Indosat Ooredoo Hutchison行政總裁Vikram Sinha表示，長和及Ooredoo兩家公司能實現優勢互補，使公司處於非常有利的位置，並為印尼發展5G做好準備。

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港股 長和（00001） 傳統經濟股 陸法蘭 合併 霍建寧 印尼 電訊 5G 香港

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