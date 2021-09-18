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美股10月或現股災 一旦調整料跌10%

理財智慧 23:15 2021/09/18

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美國股市升勢不斷，尤其在疫情出現之後，聯儲局大幅度放水的情況下，美股一路在創新高。不過，建銀國際首席策略師趙文利直言美股就仿如港股頭上的一把劍，更提醒投資者未來需要小心的一點，就是美股可能在今年第四季前後 出現一些震盪，這樣可能會對港股帶來外部的衝擊，波動性比較大。

事實上，近年不少投資者因眼見港股過於受政策影響，而轉投炒美股。美股升 勢持續，確實是吸引，不過這段時間亦不時聽到提防美股股災之說。趙文利亦提醒投資者，不要對美股掉以輕心，尤其是踏入10月。「其實10月份是頗危險的，歷年很多股災都是發生在10月份，如1987年股災、2008年金融危機，其實今年9月份已經是美股表現最差的一個月，10月份出現震盪的話風險會更高。

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「從投資情緒來看，大家總覺得美股好像只會升不會跌，但其實 9月份還將面對不同的挑戰，如美國的3.5萬億元財政刺激方案能否通過，我就覺得這難度比較大。另外，從債務上限來說，如果之前比較支持美國為未來經濟增長的一些財政 刺激出台緩慢，或力度不足，也會對股市帶來影響。不過最大的風險仍然 是美國股市一直沒有出現調整，估計美股一旦調整，可能至少會跌10%左右，這樣將會對全球風險資產造成一個較大的影響。」

然而，還有一點要注意，就是今年新興市場的流動性撤出速度之前沒有這麼快，反而新興市場已經在不斷創新高。惟一旦美元出現反彈，比如說聯儲局削減QE的時間表上可能比市場預期的快，因為上一輪削減QE的時間是在10個月左右，相對緩慢，這一次其實很多委員建議在明年上半年完成這件事，實際上留給聯儲局的時間就很短，所以現在甚麼時候啟動QE削減是一個問題。 趙文利強調，現階段投資美股要小心一點，畢竟美股估值已經比較貴，加上大家都覺得是賺錢好機會的時候，往往可能這些機會已經不是甚麼機會了。「我建議如果持股累計漲幅比較大，估值也比較貴的那些股票，應該要先沽貨獲利。」

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記者：張以正

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