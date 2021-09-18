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建銀國際趙文利：港股Ｗ形走勢 恒指最低或見22660點

股樓投資 22:59 2021/09/18

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當前的港股起落無常，只要內地一個政策出台，恒指自會應聲下跌。在政策主導大市的環境下，港股是否難以翻身？從建銀國際在7月份調整了對下半年大市走勢的看法，似乎後市也未至於太悲觀。該行於6月時提出大市正呈現一個「M」形走勢，惟在7月份卻一反過來，調整了預測並由「Ｍ」形改為「Ｗ」形的走勢。建銀國際首席策略師趙文利表示，「我們之前認為下半年應該是有下行的風險，所以當時定出在今年底恒指預測波動區間為26500點至29500點左右，惟後來因為7月之後內地監管政策的變，化令下行風險比我們預計的來得更快。

那些政策由前期主要圍繞着互聯網平台的反壟斷，到後來延伸到很多跟民生相關的行業，包括教育、衞生等服務性行業，整體政策出台的速度比較快，力度也較大。另一方面，過往推出政策會經過一段時間徵求意見再立法執行，中間的過渡期較長，但現在，就以涉及教育的「雙減政策」為例，推行的速度較急，力度也大，市場要消化有關政策需時，導致那段時間市場的波動性很大，恒指更一度跌穿25000點關口，「所以我們在7月底的時候，就把恒指的下限由之前預測的26500左右，下調至22660點。」

延伸閱讀：大行予小米集團投資評級及目標價

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趙文利解釋，現在內地從政策的影響來講，市場已經有一個理解和消化過程，從中國證監會包括最高層的一些講話來看，一方面對民營經濟的鼓勵和支持方向並沒有變，另一方面未來政策跟市場的溝通也會做得更加全面，更加充分，至於外圍方面，最近一個月美國的非農就業數據明顯低於預期，市場可能會把削減QE的時間表向後推一下，所以9月份是利於一個市場的反彈，但是這個反彈窗口的高度可能不會特別高。

盡管是調整了恒指的下限，不過趙文利認為恒指去到25000點還是會有一個技術性的反彈，「現在就正處於一個反彈期，故亦將本來『Ｍ』形變成『Ｗ』形，目前正在靠右邊位置。當然，我們覺得下半年仍會處於一個劇烈的波動情況。

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記者：張以正

恒指走勢 恒生指數 港股

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