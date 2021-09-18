【新股IPO】譚仔國際傳將於中秋後招股　集資10億元

連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際日前已成功闖關，消息指，譚仔國際將於中秋假期後展開招股，意味最快下周四（23日）招股，集資約10億元，國泰君安為獨家保薦人。

延伸閱讀：高盛劈恒大目標價八成 評級降至「沽售」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據譚仔國際初步招股文件顯示，截至9月5日譚仔國際共經營156間餐廳，其中在香港經營150間、內地經營3間以及新加坡經營3間。截至今年3月底止，譚仔國際錄得收入約17.94億元，按年增長6.1%，溢利則按年升50.8%至2.87億元。此外，去年度餐廳日均收益達3.74萬元，按年跌近8%；顧客人均消費按年持平，達58.4元。每日平均翻座率則由2020年度的4.8次，大幅降至3次，譚仔國際解釋，主要是由於疫情下港府實施堂食限制所致。

譚仔國際是次集資所得，將用於擴大香港、中國及新加坡的餐廳網絡，分別開設38、58及24間分店，並在未來進駐日本及澳洲市場，新開25間及15間餐廳；同時，將運用所得款項擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房，以及翻新餐廳及提升經營設備等。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正