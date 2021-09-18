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【新股IPO】譚仔國際傳將於中秋後招股　集資10億元

股樓投資 18:12 2021/09/18

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連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際日前已成功闖關，消息指，譚仔國際將於中秋假期後展開招股，意味最快下周四（23日）招股，集資約10億元，國泰君安為獨家保薦人。

延伸閱讀：高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」

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據譚仔國際初步招股文件顯示，截至9月5日譚仔國際共經營156間餐廳，其中在香港經營150間、內地經營3間以及新加坡經營3間。截至今年3月底止，譚仔國際錄得收入約17.94億元，按年增長6.1%，溢利則按年升50.8%至2.87億元。此外，去年度餐廳日均收益達3.74萬元，按年跌近8%；顧客人均消費按年持平，達58.4元。每日平均翻座率則由2020年度的4.8次，大幅降至3次，譚仔國際解釋，主要是由於疫情下港府實施堂食限制所致。

譚仔國際是次集資所得，將用於擴大香港、中國及新加坡的餐廳網絡，分別開設38、58及24間分店，並在未來進駐日本及澳洲市場，新開25間及15間餐廳；同時，將運用所得款項擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房，以及翻新餐廳及提升經營設備等。

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記者：張以正

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