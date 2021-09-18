  • 31°C
香港時間 : 2021918日 (六) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】快運網絡運營商安能ANE傳已闖關　集資39億

股樓投資 16:53 2021/09/18

分享：

消息指，今年5月遞交上市申請的中國快運網絡運營商安能（ANE），已成功闖關，並將於下周一（20日）舉行預路演，初步計劃集資5億美元（約39億港元）。

安能在今年初完成了新一輪融資，共集資1.8億美元，投資者包括大灣區共同家園發展基金、新創建集團（00659）、中信產業投資基金旗下的CPE源峰等。而早期的投資者則有紅杉資本、海通國際、鼎輝投資等。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股

    點擊圖片放大
    +5
    +4

成立於2010年的安能ANE，前身是上海安能物流，2012年開創了貨運合作商平台模式，至2017年成為按年貨運總量計，中國零擔（Less-than-truck-load）市場最大的快運網絡。安能去年度全年溢利達2.18億元人民幣，相較去年同期為虧損2.15億元人民幣；期內收入按年增32.7%，至70.82億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 港股

上一篇文章

【公務員招聘】政府展開6個公務員學位職系招聘工作 提供共271個職位空缺 10月8日截止申請

下一篇文章

【香港創科】國家財政部香港會計諮詢專家代表團訪問數碼港 了解創科行業最新發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知
【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個