【新股IPO】快運網絡運營商安能ANE傳已闖關　集資39億

消息指，今年5月遞交上市申請的中國快運網絡運營商安能（ANE），已成功闖關，並將於下周一（20日）舉行預路演，初步計劃集資5億美元（約39億港元）。

安能在今年初完成了新一輪融資，共集資1.8億美元，投資者包括大灣區共同家園發展基金、新創建集團（00659）、中信產業投資基金旗下的CPE源峰等。而早期的投資者則有紅杉資本、海通國際、鼎輝投資等。

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成立於2010年的安能ANE，前身是上海安能物流，2012年開創了貨運合作商平台模式，至2017年成為按年貨運總量計，中國零擔（Less-than-truck-load）市場最大的快運網絡。安能去年度全年溢利達2.18億元人民幣，相較去年同期為虧損2.15億元人民幣；期內收入按年增32.7%，至70.82億元人民幣。

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記者：張以正