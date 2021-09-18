港交所：SPAC不會取代傳統IPO 相信能起互補作用

過去一段時間，大家對於有關特殊目的收購公司（SPAC）上市愈來愈關注，加上有不少大孖沙都有參與，更令投資者感興趣。港交所（00388）周五（17日）發表諮詢文件，就修訂《上市規則》以在香港建立有關特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度提出建議，徵詢市場人士意見。



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港交所上市主管陳翊庭表示，留意到市場擔憂SPAC是否與打擊殼股炒賣活動背道而馳，強調諮詢文件中的建議並不容許未符合上市條件的資產以SPAC方式上市，對首次集資規模、發起人資格、贖回權及收購對象均有要求，與現行反向收購條例及打擊「啤殼」的措施亦脗合。

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她又指稍早前在全球範圍進行資料搜集及前期諮詢，海外發起人普遍表示SPAC主要面向機構投資者，考慮到投資風險，現階段只會供專業投資者參與是較為審慎的做法，期望為發行人提供IPO以外、具吸引力的上市方式，相信引入SPAC並不會蠶食香港IPO市場，預期有互補作用。

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記者：張以正