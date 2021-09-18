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遠東發展出售新加坡公寓 套現2.13億新加坡元

股樓投資 15:18 2021/09/18

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遠東發展（00035）公布出售位於新加坡21 Anderson Road之分層地契公寓發展項目，總代價為2.13億新加坡元（相當於約12.2億港元）。

遠東發展在2018年進行收購，該物業由34個住宅單位組成，總建築面積為8.7萬平方呎。該物業位於新加坡第10區，鄰近Orchard Road。

延伸閱讀：【大行報告】 摩通籲趁反彈減持內房 下調多隻內房及物管股評級

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遠東發展執行董事邱達成表示，出售21 ANDERSON ROAD的物業，再次突顯了公司投資組合中隱藏的巨大價值，並將繼續視新加坡為對遠東的物業發展業務具有十分吸引力的地點。

遠東發展董事總經理孔祥達亦指，出售21 ANDERSON ROAD是集團實現價值和循環資本的另一個例子。在今年夏季完成倫敦Dorsett City London Hotel的出售後，公司將繼續審視旗下的組合，尋找優化資產組合和提高資金流動性的方法。

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記者：張以正

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