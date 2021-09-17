【恒大3333】傳有恒大往來銀行為恒大貸款損失撥備　民行及中信銀行計劃展期

▲ 傳有恒大往來銀行為恒大貸款損失撥備 民行及中信銀行計劃展期

恒大 （03333） 債務問題惡化，外電引述銀行高管指，恒大部份主要往來銀行已為恒大相關貸款進行撥備，包括農行 （01288） ，另有銀行則計劃延遲短期貸款，包括民生銀行及中信銀行 （00998） 。

官媒代表表態，胡錫進稱恒大破產不會引發金融風暴，國家規範行業時不會投鼠忌器，看【下一頁】

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報道指，恒大負債近3050億美元，涉及貸款、債券、信託產品、承包商及供應商等，而金融機構正在開始為恒大潛在倒下可能作預備。

消息指，農行已計提部份貸款損失進行撥備，以審慎應對恒大的地產貸款。另外，恒大兩大貸款銀行，民生銀行及中信銀行準備對部份短期貸款進行展期。

農行、民行、中信及恒大均沒有回應報道。

消息又指，中國的銀行在過去一年已大幅減少持有恒大債，大多數貸款餘額都有擔保品或存單為保證。以民生為例，據指，該行近幾個月已停止向恒大提供新的貸款，而該行對恒大的貸款餘額在過去12個月由400億元人民幣降至300億元人民幣。

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編輯：袁諾曦