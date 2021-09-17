【新股IPO】東莞農村商業銀行9889即日起招股 入場費約8798元

東莞農村商業銀行（新上市編號：09889）由周五（16日）起至下周二（21日）招股，該股計劃發行11.48億H股股份，其中10%在港公開發售，招股價範圍介乎7.92元至8.71元，以每手1000股計，入場費約8,798元；9月29日掛牌；招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯席保薦人。

萬達商管傳已完成上市前融資 集資近60億美元【見下頁】



此外，東莞農村商業銀行是次上市引入了福民發展為基石投資者，認購10億元股份。福民發展由東莞市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。

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是次集資所得，主要用於強化其資本基礎，以支持業務持續增長，同時可補充其核心一級資本，從而提升資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

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記者：張以正