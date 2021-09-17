【新股IPO】萬達商管傳已完成上市前融資 集資近60億美元

消息人士表示，萬達集團旗下的萬達商業管理已完成上市前融資，集資近60億美元，暫成為今年內地同類型融資活動中規模最大，預計這輪融資的估值達280億美元。報道又指，香港私募股權公司PAG負責牽頭此輪融資，為萬達商管提供28億美元，其中包括19億美元股權融資及約9.33億美元銀團貸款。

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此外，有指本輪融資引入了碧桂園（02007）、私募股權公司中信資本、騰訊(00700)及螞蟻集團。

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稍早前有傳聞指，萬達商管計劃在今年年底前來港上市，集資規模達約30億至40億美元，並擬於上市前融資，集資約30.8億美元，目標估值達2,000億元人民幣。

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記者：張以正