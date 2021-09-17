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【美國制裁】美國財政部制裁7間香港註冊公司　被指涉及恐怖活動

宏觀解讀 22:12 2021/09/17

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【美國制裁】美國財政部制裁7間香港註冊公司　被指涉及恐怖活動

美國財政部宣布，制裁7間香港註冊公司，被指作為以黎巴嫩、科威特為總部的真主黨、伊朗伊斯蘭革命衛隊-聖城軍的財政管道，美國財政部指相關組織濫用國際金融系統支持恐怖活動，而相關機構為兩個組織清洗黑錢規模數以千萬美元計。

名單所涉的7家具有香港地址的公司包括

  • BLACK DROP INTL CO.， LIMITED （f.k.a. UNITED PETROCHEMIAL CO.， LIMITED）
  • CHINA 49 GROUP CO.， LIMITED
  • 大名額有限公司（DAMINEH OPTIC LIMITED ）
  • 披思埃香港有限公司（PCA XIANG GANG LIMITED）
  • TAIWAN BE CHARM TRADING CO.， LIMITED
  • VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED
  • YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED

美國財政部原文

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經濟 制裁 美國財政部

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