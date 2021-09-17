  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (五) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】三大指數開市齊跌    百濟神州開盤創歷史新高

股樓投資 22:03 2021/09/17

分享：

美股三大指數周五（17日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌66.67點及0.19%，報34,684.65點，標準普爾500指數跌8.35點及0.19%，報4,465.4點，納斯達克指數跌19.66點及0.13%，報15,162.27點。

瑞銀預期下半年鐵礦石市場將出現供應過剩，下調鐵礦石價格的預期，預計未來數月將跌穿每噸100美元，鋼鐵板塊下跌，美國鋼鐵（X）跌5.67%、Ternium（TX）跌4.08%、蓋爾道鋼鐵（GGB）跌4.55%、Nucor（NUE）跌2.25%。

淋巴瘤藥獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授出加速批准，百濟神州（BGNE）開盤創歷史新高，漲8.61%。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

美股 美國 標準普爾500指數 美元 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

【新股IPO】萬達商管傳已完成上市前融資 集資近60億美元

下一篇文章

【大行點睇】新鮮食品業務仍需大量投資 麥格理給予美團中性評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元