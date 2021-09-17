【美股焦點】三大指數開市齊跌    百濟神州開盤創歷史新高

美股三大指數周五（17日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌66.67點及0.19%，報34,684.65點，標準普爾500指數跌8.35點及0.19%，報4,465.4點，納斯達克指數跌19.66點及0.13%，報15,162.27點。

瑞銀預期下半年鐵礦石市場將出現供應過剩，下調鐵礦石價格的預期，預計未來數月將跌穿每噸100美元，鋼鐵板塊下跌，美國鋼鐵（X）跌5.67%、Ternium（TX）跌4.08%、蓋爾道鋼鐵（GGB）跌4.55%、Nucor（NUE）跌2.25%。

淋巴瘤藥獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授出加速批准，百濟神州（BGNE）開盤創歷史新高，漲8.61%。

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責任編輯：黃苑筠