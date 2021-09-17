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【長和系】希慎35億元人幣向長實等收購 上海靜安區商業項目

股樓投資 23:09 2021/09/17

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今年先後投得銅鑼灣地皮和組建大灣區辦公室合營的希慎(00014)再有投資動作。集團宣布以35億元人民幣，向長實(01113)及兩間上海國企國盛集團及達安房產，收購位於上海靜安區新閘路的世紀盛薈廣場。總建築面積逾93萬平方呎的世紀盛薈廣場毗鄰自然博物館地鐵站，樓高 24 層，擁有約 50,000 平方米甲級辦公室空間可供立即出租。交易預計在 2022 年初完成，並將由希慎內部資源撥付。希慎又指，將對該項目約 18,000 平方米零售空間進行升級改造，預計在 2023 年中竣工。

 【大行點睇】遊戲業務受政策影響有限 摩通維持騰訊增持評級   詳情請看【下一頁

這亦是繼港匯恒隆廣場後，希慎於上海的另一宗投資。希慎形容，世紀盛薈廣場是上海發展成熟的靜安中央商務區內難得的投資機會，加上當地政府積極發展該地段，已對周邊的商業用地提出整體發展規劃，具有龐大的升值潛力。首席營運總監呂幹威表示，計劃把獨有的經營理念和智慧社區模式帶到上海。主席利蘊蓮則表示，希慎將繼續在上海，大灣區及內地其他一線城市，物色新的投資機會。

新世界與中國太平合作拓展大灣區　重點投入醫養健康、投資、保險及高端客戶服務   詳情請看【下一頁

擁有該項目60%權益的長實，預期在今次銷售所佔收入約21億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

希慎興業（00014） 長實集團（01113） 港股

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