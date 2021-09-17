【ESG】港華燃氣與騰訊雲合作 打造「零碳智慧園區」

▲ 港華燃氣與騰訊雲合作 打造「零碳智慧園區」

港華燃氣 （01083） 旗下港華能源宣布，與騰訊 （00700） 旗下騰訊雲在深圳就零碳園區智慧能源平台達成合作。騰訊雲將發揮其雲計算、大數據、AI 和物聯網等技術優勢，配合港華能源開發管理經驗，共同打造能源數碼化解決方案。

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零碳園區智慧能源平台針對碳管理、能耗監測等核心難題，支援智慧化的能源數據管理、分析、預測和優化。未來，平台亦計劃擴展能效管理、能源交易、碳交易等應用，幫助工業園區加速建設「零碳園區」。

港華能源以實行「雙碳」戰略為主，專注發展綠色智慧能源，以能源智慧雲平台為核心，聚焦「零碳智慧園區」的打造，實現園區能源供應及管理的低碳化、智慧化，助力綠色、低碳能源體系的建成。而騰訊作為首批啟動碳中和規劃的互聯網企業之一，探索在數據中心等領域應用可再生能源，發揮前沿技術在節能減排方面的潛力。

港華能源總經理邱建杭表示，相信雙方合作將共同推動綜合能源產業蓬勃發展，助力建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。

騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強表示，騰訊雲願與港華能源以「零碳園區」建設為契機， 開拓基於數碼化底座的智慧綜合能源服務，為實現「雙碳」目標作出積極貢獻。

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責任編輯︰曾樂詩