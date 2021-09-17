【大行點睇】新鮮食品業務仍需大量投資 麥格理給予美團中性評級

麥格理發表報告，認為美團 （03690） 雖然新業務增加綫上滲透率及市佔率，不過認為市場低估了公司發展新鮮食品業務的複雜及資金需要，預計美團的社區團購業務在2024年前未能錄得盈利，而食物速遞及在店與旅遊業務收入維持穩健增長，2021年至2024年盈利複合年均增長率可達到四成以上。

由於新鮮食品業務的投資需時，該行認為公司盈利前景偏淡，維持「中性」評級，又指未來12個月公司股價會大幅區間上落，給予目標價244元。

美團今日股價升3.5%至240.8元。

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