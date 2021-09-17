【大行點睇】遊戲業務受政策影響有限 摩通維持騰訊增持評級

摩通發表報告，認為騰訊控股 （00700） 旗下網遊業務面對的風險可控，未成年用戶的遊戲收入僅佔公司內地遊戲收入的6%，又指騰訊管理層並不擔心失去對年輕用戶的吸引力。摩通又指，監管機構新重點是打擊非法成人帳戶交易，而騰訊指該做法是公司一直倡導，受影響有限。

另外，該行指公司關鍵廣告類別疲弱及監管收緊，或令公司下半年收入增長放緩，但騰訊的流量及微信生態系統仍然強勁，又認為公司較其他同業受廣告新規的影響較細。

摩通維持騰訊「增持」評級，目標價維持640元。

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