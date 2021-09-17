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將軍澳再現高價成交！MONTEREY特色戶6,019萬沽　呎價破3.6萬

股樓投資 20:30 2021/09/17

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本港各區樓價呈升勢，將軍澳區表現似乎特別亮眼。據成交紀錄冊顯示，將軍澳MONTEREY於昨日（16日）以招標售出一伙頂層特色戶，成交呎價高見3.6萬元，直逼部分港島豪宅。

據成交紀錄冊顯示，MONTEREY第9A座11樓A室為頂層單位，屬四房兩套間隔，實用面積1,670平方呎，連1,498方呎天台及104方呎平台，外望全海景。單位以6,018.8萬元成交，實用呎價36,041元。買家採用90天即供付款方法，並可享「傢俱樂回贈」優惠，扣除樓價3.5%回贈後，實際樓價約為5,808萬元。

資料顯示，MONTEREY由會德豐地產發展，位於將軍澳唐俊街23號，共設12座住宅樓宇及22座獨立屋，共提供926伙單位。屋苑由2018年起入伙，設有住客會所及商場等設施。

延伸閱讀︰曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關【下一頁

曼翹示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 會德豐地產 MONTEREY 將軍澳

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