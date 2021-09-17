【平保急跌】8月壽險銷售見倒退 瑞信仍維持對平保信心

瑞信發表報告，指平保 （02318） 今年首8個月壽險保費按年跌3.5%，估計公司在8月代理旗下新業務銷售按年跌雙位數，與減少人手、長期保險需求不振及其他產品競爭有關。瑞信預計平保經紀人數按月跌1%至72萬人，公司需改革壽險代理。

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銀保監會於9月發布諮詢，加強對保險集團的監管，瑞信指雖然規則未確定細節，未能評估全面影響，但認為平保有時間及資源應對變化，又指公司不難滿足關鍵的初步要求，因此維持跑贏大市評級，目標價維持92元。

平保今日股價跌5.1%至54.5元。

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