  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (五) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【平保急跌】8月壽險銷售見倒退 瑞信仍維持對平保信心

股樓投資 20:22 2021/09/17

分享：

瑞信發表報告，指平保 （02318） 今年首8個月壽險保費按年跌3.5%，估計公司在8月代理旗下新業務銷售按年跌雙位數，與減少人手、長期保險需求不振及其他產品競爭有關。瑞信預計平保經紀人數按月跌1%至72萬人，公司需改革壽險代理。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

銀保監會於9月發布諮詢，加強對保險集團的監管，瑞信指雖然規則未確定細節，未能評估全面影響，但認為平保有時間及資源應對變化，又指公司不難滿足關鍵的初步要求，因此維持跑贏大市評級，目標價維持92元。

平保今日股價跌5.1%至54.5元。

同場加映   【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

中國銀行保險監督管理委員會 目標價 銷售 經濟 中國平安（02318）

上一篇文章

將軍澳再現高價成交！MONTEREY特色戶6,019萬沽　呎價破3.6萬

下一篇文章

【電動車】馬斯克：特斯拉將與全球監管機構合作　確保數據安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元