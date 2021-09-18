  • 33°C
香港時間 : 2021918日 (六) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摺疊手機】Google摺機即將與Pixel 6系列同步登場？　Pixel Fold料下月發布

科技 14:00 2021/09/18

分享：

各大手機品牌近年積極研發摺疊手機，搶攻市場。繼三星日前推出新一代摺機Galaxy Z Flod 3及Z Flip3 5G後，市場再有消息傳出，Google 亦計劃推出摺疊手機 Pixel Fold 。

據外電引述屏幕供應鏈顧問 David Naranjo消息，Google有機會在今年第四季發布配備LTPO（低溫多晶氧化物）OLED屏幕的Pixel Fold摺疊手機。而採用該款屏幕將比傳統OLED屏幕更省電。

【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店

報道指，雖然Google將在10月19日發布Pixel 6系列手機，並公布其手機的設計，惟未曾提及Pixel Fold的消息。但是David Naranjo指，Google仍有機會在10月1日至12月31日期間發布 Pixel Fold手機。

他又指，Google或會參考三星摺機設計，採用7.6吋內摺疊（in-folding）屏幕。不過，目前有關Google Pixel Fold的消息，仍有待官方確認。

【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨

責任編輯：何子澄

相關文章

【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
2021/09/17
【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
2021/09/17
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
【科技一周回顧】蘋果秋季發布會重點一覽　維基百科基金會封7名中國用戶
今日
【科技一周回顧】蘋果秋季發布會重點一覽　維基百科基金會封7名中國用戶
【機械狗】開發團隊推更新　機械狗識重新規劃路徑
今日
【機械狗】開發團隊推更新　機械狗識重新規劃路徑

你可能感興趣

【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
15:37 2021/09/17
【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
17:05 2021/09/17
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
【科技一周回顧】蘋果秋季發布會重點一覽　維基百科基金會封7名中國用戶
今日 09:00
【科技一周回顧】蘋果秋季發布會重點一覽　維基百科基金會封7名中國用戶
移動裝置 設計 5G Google 品牌 Samsung

下一篇文章

【職場招聘】政府招聘6個公務員學位職系　提供合共逾200個職位空缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨
【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨
【東京奧運】科技戰衣如何助攻？「牛下女車神」李慧詩穿新戰衣出戰準決賽
【東京奧運】科技戰衣如何助攻？「牛下女車神」李慧詩穿新戰衣出戰準決賽
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽
【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽