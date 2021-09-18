【摺疊手機】Google摺機即將與Pixel 6系列同步登場？　Pixel Fold料下月發布

各大手機品牌近年積極研發摺疊手機，搶攻市場。繼三星日前推出新一代摺機Galaxy Z Flod 3及Z Flip3 5G後，市場再有消息傳出，Google 亦計劃推出摺疊手機 Pixel Fold 。

據外電引述屏幕供應鏈顧問 David Naranjo消息，Google有機會在今年第四季發布配備LTPO（低溫多晶氧化物）OLED屏幕的Pixel Fold摺疊手機。而採用該款屏幕將比傳統OLED屏幕更省電。

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報道指，雖然Google將在10月19日發布Pixel 6系列手機，並公布其手機的設計，惟未曾提及Pixel Fold的消息。但是David Naranjo指，Google仍有機會在10月1日至12月31日期間發布 Pixel Fold手機。

他又指，Google或會參考三星摺機設計，採用7.6吋內摺疊（in-folding）屏幕。不過，目前有關Google Pixel Fold的消息，仍有待官方確認。

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責任編輯：何子澄