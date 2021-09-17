【NFT收藏品】羚邦將進軍NFT市場　下季首推小王子NFT　《鱷魚君最後的100天》票房已達7位數

▲ 圖左起為羚邦非執行董事黃幸怡、主席及行政總裁趙小燕。

羚邦 （02230） 即將進軍NFT市場。羚邦宣布與數字收藏平台VeVe合作，首推小王子NFT數字虛擬2D/3D雕像體驗收藏品，預計將於第四季推出。非執行董事黃幸怡表示，透過NFT形式推出的產品可節省生產成本，IP則為其最大價值，公司旗下有百多個IP可探索NFT數碼授權。黃幸怡又指，是次合作保留了大中華區的授權，正與不同的數字收藏平台商討合作。

羚邦表示，透過VeVe應用程序平台購買其貨幣，可購買多種官方小王子NFT，或與其他VeVe二級市場的收藏者買賣及交易小王子收藏品。

另外，由男子團體ERROR配音粵語的《鱷魚君最後的100天》已在港上映。黃幸怡透露，該動畫電影的票房已達7位數字，達成目標，回報率近5%。她認為，要體現《鱷魚君最後的100天》的價值不單止在於戲院，未來仍可透過DVD、電視播放等渠道發力，進一步展該IP的價值。

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編輯：袁諾曦