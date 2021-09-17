【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?

九龍巴士（01933）與本地虛擬銀行 WeLab Bank（「匯立銀行」）合作，由本周日起，連續三個星期日（即9月19日、9月26日及10月3日），舉辦「請你搭九巴」活動，讓全港市民全日無限次免費乘搭3條指定路線。乘客上車後毋須繳付車資，便可享受舒適的巴士服務。

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9月19日

為活動打響頭炮是九巴「皇牌線」路線1A（中秀茂坪 ⇋ 尖沙咀碼頭），途經油尖旺、太子、九龍城、新蒲崗、九龍灣及觀塘，貫穿九龍區心臟地帶。乘客可走訪車水馬龍的彌敦道、走進多元文化的九龍城、或到觀塘的工廠大廈尋覓「隱世」小店，沿途感受繁華鬧市與舊地面貌。

▲ 1A路線

9月26日

路線108（啟業 ⇋ 寶馬山）為九巴獨營的紅隧過海日間路線，此線直達銅鑼灣，適合潮人潮玩。

▲ 108路線

10月3日

路線96R（鑽石山站 ⇋ 黃石碼頭）則抵達西貢多個行山徑及西貢市中心，備受喜愛遠足郊遊的市民歡迎。

▲ 96R路線

活動當日，九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。

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由即日起至年底，乘客以WeLab Debit Card乘搭設有電子支付系統「e度嘟」的九巴路線，每程可減$21。此外，WeLab Bank於150架九巴椅背貼上手機遊戲二維碼，乘客完成遊戲後可獲得額外2元車資回贈，即每程最高合共可減4元（優惠以回贈方式提供，每月上限為120元）。

九巴已於60條巴士路線、超過1,000部巴士支援電子支付系統「e度嘟」，並計劃今年內會為全線4000部巴士引入電子支付系統，為乘客帶來更多嶄新體驗。

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記者：陳詠妍



