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【大行點睇】 本季營運未受內房影響 野村引述明源雲管理層指﹕ 無需調整收入指引

股樓投資 19:25 2021/09/17

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野村發表研究報告指，明源雲（00909）近期股價調整，過去60日累跌約37.5%，跑輸同期恒指跌14.4%，目標價維持39元，評級「買入」。該行引述公司管理層指，本季營運未受內房股價走弱影響，毋須調整收入指引。今日（17日）股價彈8.3%，報26.1元。

【濠賭股】 澳門加辣《博彩法》 摩通削多家濠賭股目標價至少3成 濠賭股慘遭震散【見下頁

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報告提到，因應公司上半年表現較預期強勁，管理層料本財年旗下SaaS收入增長達50%，ERP收入增長達15%，同時，管理層指下半年及未來數年有數個增長引擎，包括CRM雲業務的ARPU持續增長，滲透至偏遠城市;建築及采購雲産品組合優化，加快滲透至內房供應鏈;對滲透有限的分支市場如國有資産管理市場解決方案業務亦見起步。公司同時推出更多創新産品，如私人服務器等，讓內房客戶更佳管理客戶資産。

【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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記者：郭秀慧

明源雲（00909） 經濟 SaaS 買入 目標價

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