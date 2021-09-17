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【科技股女股神】Cathie Wood月內5度拋售Tesla　合共套現近3億美元

股樓投資 19:21 2021/09/17

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根據方舟投資（Ark Invet）官網披露的交易記錄，Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）周四（16日）再次賣出超過4萬股Tesla（TSLA）持股，價值近3,140萬美元。這是該公司本月第5次出售Tesla股票，累計套現2.97億美元（約新台幣82.3億）。

Tesla股價自今年高位900美元回落，5月中旬一度跌至563美元。但Cathie Wood依然唱好Tesla，並堅持預測該公司股價將在2025年前達3,000美元，對應市值約3萬億美元。隨後Tesla股價自6月中旬開始見到明顯反彈，截至本周四報757美元，不過Cathie Wood本月卻開始接連拋售Tesla股票，本周一（13日）她回應稱：「這是基於市場波動的策略性操作。」

據方舟投資公布的持倉變動數據顯示，此前該公司旗下基金已經於上周及本周二（14日）、周三（15日）連續4次減持Tesla，合共約35.4萬股，套現接近2.67億美元。不過即便如此，Tesla仍是方舟投資目前的最大持股，在ARKK中的權重達10.25%。

另外Cathie Wood還於本周二表示，美國經濟增長速度正在放緩，將會再次利好增長股。此前美國公布的8月非農就業新增職位遠遜市場預期，再加上通脹有所疲軟，她認為現時美國經濟增長速度差過經濟學家預期，市場正進入「周期的另一端」，同時相信市場風格將重新轉回增長與創新。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

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编辑：李勝男

股票 經濟 基金 ETF 通脹 美國

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