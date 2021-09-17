【新股IPO】堃博醫療2216傳以上限18.7元定價

專注於介入呼吸病學產品開發的堃博醫療（新上市編號：02216）已於周四（16日）截飛，消息指，該股計劃以招股上限18.7元定價，預期集資額達16.7億元；其招股價範圍介乎17.2元至18.7元，每手500股計，一手入場費約9,444元；聯席保薦人為高盛和海通。

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堃博醫療是次上市獲得10名基石投資者認購，合共9,100萬美元金額，包括UBS AM Singapore、Lake Bleu Prime、雪湖資本、CEPHEI、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Fund、Valliance Fund、Emerging Fund、Worldwide Fund。

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是次集資所得，其中49.9%用於核心產品研發和商業上市提供資金；21%用於RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%用於其他產品及候選產品；9.2%用於擴大生產廠房的生產線提供資金；13.2%用於通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；9.2%用於營運資金。

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記者：張以正