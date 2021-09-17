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【SPAC】港交所陳翊庭：不預期SPAC取代傳統IPO　解釋SPAC三大優點

新股IPO 19:19 2021/09/17

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【SPAC】港交所陳翊庭：不預期SPAC取代傳統IPO　解釋SPAC三大優點

港交所 （00388） 啟動諮詢引入特殊目的收購公司（SPAC），諮詢期至10月30日。港交所建議SPAC證券從認購至二手買賣，都只由專業投資者參與，散戶投資者只能在SPAC完成併購資產後才可參與，上市主管陳翊庭在諮詢發布會上提及，香港新股IPO市場成熟，而引入SPAC可以令散戶較難理解業務模式的公司，可與SPAC發起人和投資商議上市方式，不會取代或蠶食傳統IPO角色，預計「SPAC不會成為主流，而是做到互補。」

港交所諮詢重點，可見【下一頁】

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「美國去年SPAC火熱都不見得無人參與傳統IPO。」陳翊庭續解釋SPAC具有三大優點，分別是1）SPAC上市過程快速、2）在定價時有更大確定性，以及3）投資者和獲收購資產可以保持相互溝通，令架構更靈活。

陳翊庭指，諮詢引入SPAC前在全球層面與業界收集意見，認為措施平衡投資需要和保障，也引入美國現有制度沒有的設計，如SPAC發起人須包括一名持有至少10%發起人股份的持有證監會6號牌、9號牌機構，希望SPAC證券由有經驗和理解香港合規情況的人參與，「不會出現籃球明星、KOL都可以做SPAC的情況」。

陳翊庭會上也解釋，SPAC從上市至收購資產時都需要經由上市委員會處理，聯交所會視併購資產為「反向收購（RTO）交易」，確保最終的上市繼承公司符合主板上市公司要求。

她表示，目前沒有水晶球估算有多少SPAC證券會在香港上市，但指出目前美國至少有25家SPAC證券由亞洲投資者發起，近3年也有至少12家公司經SPAC合併上市，反映區內需求。

對於引入SPAC會否與證監會、港交所打擊殼股原則相違，陳翊庭稱，SPAC制度已加入不同機制確保與打擊殼股行動一致，如限制SPAC集資額至少10億港元、發起人資格有較高要求、SPAC股東具有贖回權等。

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