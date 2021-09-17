▲ 【李嘉誠賣產】希慎斥42億向長實等購入上海世紀盛薈廣場 長實料錄得收入約21億人幣

希慎 （00014） 公布，收購長實 （01113） 旗下上海世紀盛薈廣場約60%股權，餘下40%股權則由上海國盛集團及上海達安房產開產出售，總代價3500萬元人民幣（約42.35億港元）。長實估計，是次出售所得收入約21億元人民幣。

倘若長實因買方違反買賣協議終止買賣協議，按金將被長實沒收，長實亦有權索取違約賠償金3.5億元人民幣（相當於約4.24億港元）。倘若希慎因長實違反買賣協議終止買賣協議，按金須退還予希慎。

希慎：收購顯著擴展物業組合規模

希慎及長實並與滙豐訂立託管協議，將上海世紀盛薈廣場的按揭作為擔保，固定期限為六個月的貸款，金額最高為18億元人民幣（相當於約21.78億港元）。預計將於完成後六個月內，希慎透過注資將提供的資金償還委託貸款。

上海世紀盛薈廣場附近為歷史文化建築保護區與上海老城區，其格局相當類似銅鑼灣利園區，包括白沙道、蘭芳道等具特色的內街，新舊交融，因此希慎於銅鑼灣利園的發展模式將適用於上海靜安區的新項目。

路透指港地產商被中央被告知「遊戲規則已經改變」，詳見【下一頁】

希慎認為，收購顯著擴展希慎的物業組合規模，並使希慎於中國市場的業務多樣化，亦符合加強投資物業組合的業務策略，可為希慎增加穩定的經常性租金收入，從而提升股東價值。

長實：對中港充滿信心 中港地產是重點市場

長實指，是次銷售為日常銷售業務之一，長實過去10年在內地之物業銷售收入每年平均約298億元。單計內地，長實現時擁有50多個房地產項目，分佈於20多個城市。

長實資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心，香港及內地為長實地產業務的重點市場。長實近年在港接連投得地皮，去年5月投得安達臣道地皮、今年2月投得啟德4E區2號住宅地皮，8月又投得元朗流業街住宅地皮。

上海世紀盛薈廣場位於上海市新閘路668號，為已竣工寫字樓／商鋪混合用途發展項目，建築面積約為86,500平方米。該物業包括一座24層高的大樓及一個3層地庫，目前處於空置狀態，擬用作寫字樓／商鋪混合用途發展項目，並擁有約320個停車位。

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