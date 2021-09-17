【豪宅蝕讓】現時入市平過9年前？銀線灣獨立屋4,320萬成交　業主帳面蝕逾80萬

樓市暢旺，但個別豪宅錄蝕讓成交。美聯物業林莊姿指，西貢銀線灣「湖景别墅」業主原叫價4,400元出售，最終以4,320萬元成交，連洗費料實蝕逾80萬元。

代理指，成交單位為銀線灣銀星徑2號「湖景别墅」獨立屋，實用面積2,139方呎，連近千呎花園，室內設計高級雅緻，景觀開揚，私隱度高，兼設有車庫，可停泊2車，居住環境優質，買家又鍾情項目私隱度高，故斥資承接。據悉，項目原放盤叫價4,400萬元，議價後以4,320萬成交，折合實用呎價20,196元。

資料顯示，原業主於2012年9月以4,400萬元承接，是次轉手帳面蝕80萬元離場，惟連洗費料實蝕逾百萬元。

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