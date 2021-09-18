【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較

全球新冠肺炎疫情漸見緩和，多國陸續重啟經濟活動，導致對能源需求增加，全球天然氣價格大幅上漲。英國著名價格比較網站Compare the Market周四（16日）表示，由於近日能源價格急升，決定凍結能源格價服務。

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由於近日天然氣價格急升，加上本周位於肯特郡（Kent） 、連接英國與法國之間的電纜發生大火，導致英國能源供應受影響，推高當地能源價格。

著名格價網站Compare the Market表示，由於成本出現史無前例的大幅上升，目前能源價格相當波動，決定暫時提供能源收費報價，直至有能力向客戶提供穩定的能源價格比較後，才會恢復提供服務。

事實上，歐洲與英國相當依賴俄羅斯的天然氣供應，但供應漸漸不敷應用。部分能源需求大的公司，因為英國的生產成本上升，開始縮減或暫停在當地生產線。

英國部分小型能源供應商也因價格上升，導致客戶轉用其他公司，無法持續經營而宣布破產。

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英國能源行業監管機構Ofgem批准於10月起調高能源價格上限，用戶每年平均能源費用要多付139英鎊（約1,495港元），預料明年4月會再度調高價格上限，屆時家庭每年將面臨高達280英鎊（約3,012港元）的能源費用上漲。

分析指，英國過去5周天然氣發電的價格增加68%，亦較半年前上升兩倍，預料今年冬天的天然氣成本，按年高出約324%。

責任編輯：郭麗明

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