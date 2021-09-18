  • 30°C
香港時間 : 2021918日 (六) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較

環球社會熱點 09:05 2021/09/18

分享：

全球新冠肺炎疫情漸見緩和，多國陸續重啟經濟活動，導致對能源需求增加，全球天然氣價格大幅上漲。英國著名價格比較網站Compare the Market周四（16日）表示，由於近日能源價格急升，決定凍結能源格價服務。

英國超市高薪請貨車司機 年收可達75萬 【下一頁】

由於近日天然氣價格急升，加上本周位於肯特郡（Kent） 、連接英國與法國之間的電纜發生大火，導致英國能源供應受影響，推高當地能源價格。

著名格價網站Compare the Market表示，由於成本出現史無前例的大幅上升，目前能源價格相當波動，決定暫時提供能源收費報價，直至有能力向客戶提供穩定的能源價格比較後，才會恢復提供服務。

事實上，歐洲與英國相當依賴俄羅斯的天然氣供應，但供應漸漸不敷應用。部分能源需求大的公司，因為英國的生產成本上升，開始縮減或暫停在當地生產線。

英國部分小型能源供應商也因價格上升，導致客戶轉用其他公司，無法持續經營而宣布破產。

泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首 【下一頁】

英國能源行業監管機構Ofgem批准於10月起調高能源價格上限，用戶每年平均能源費用要多付139英鎊（約1,495港元），預料明年4月會再度調高價格上限，屆時家庭每年將面臨高達280英鎊（約3,012港元）的能源費用上漲。

分析指，英國過去5周天然氣發電的價格增加68%，亦較半年前上升兩倍，預料今年冬天的天然氣成本，按年高出約324%。

責任編輯：郭麗明

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽
2021/09/17
英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
2021/09/17
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
2021/09/17
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍
2021/09/16
【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍

你可能感興趣

英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽
17:58 2021/09/17
英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
16:08 2021/09/17
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
09:05 2021/09/17
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
網絡熱話 經濟 能源供應 英國 天然氣 肯特郡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月18日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【新加坡疫情】新增910宗確診 創逾16個月新高
【新加坡疫情】新增910宗確診 創逾16個月新高
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
【澳洲疫情】悉尼擬准打完針旅客入境 試行居家隔離
【澳洲疫情】悉尼擬准打完針旅客入境 試行居家隔離
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
新型冠狀肺炎全球疫情（09月18日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月18日 時間09:00）