【南北向通】金管局指定13家金融機構 為債券「南向通」做市商

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金管局今日（17日）宣布，指定13間金融機構作為債券通「南向通」做市商，以確保運作暢順，交易有序。
指定機構名單：
發言人指，上述機構經過金管局內部評審過程選出，按照多項準則進行甄選，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、在香港的業務規模、與內地金融機構的聯繫等。
他又指，當局會適時檢視「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。
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責任編輯：潘曉豐