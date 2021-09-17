【南北向通】金管局指定13家金融機構 為債券「南向通」做市商

金管局今日（17日）宣布，指定13間金融機構作為債券通「南向通」做市商，以確保運作暢順，交易有序。

指定機構名單：

中國農業銀行股份有限公司香港分行

中國銀行（香港）有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

法國巴黎銀行香港分行

中信銀行（國際）有限公司

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

Credit Agricole Corporate and Investment Bank

香港上海滙豐銀行有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

瑞穗證券亞洲有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

發言人指，上述機構經過金管局內部評審過程選出，按照多項準則進行甄選，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、在香港的業務規模、與內地金融機構的聯繫等。

他又指，當局會適時檢視「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。

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責任編輯：潘曉豐