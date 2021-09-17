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【電動車】馬斯克：特斯拉將與全球監管機構合作　確保數據安全

股樓投資 20:09 2021/09/17

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電動車製造商特斯拉（Tesla）將與全球監管機構合作，以確保數據安全。

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在世界新能源汽車大會上表示，隨著自動駕駛技術的快速發展，汽車的數據安全比以往更受公眾關注，汽車配備了越來越多的傳感器和鏡頭，亦因此引發了有關隱私和安全的問題，他亦表示，數據安全不僅僅是某一家公司的責任。

【科技股女股神】Cathie Wood月內5度拋售Tesla　合共套現近3億美元　【下一頁

該公司今年在中國因存儲和處理客戶數據而受到審查。今年5月，據路透社報道，一些中國政府官員被告知不要將特斯拉汽車停在政府大樓內，理由是擔憂汽車附帶鏡頭的安全性。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

 

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責任編輯：黃苑筠

 

電動車 汽車 自動駕駛 Tesla 馬斯克 鏡頭 中國

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