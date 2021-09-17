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【供應鏈緊張】馬莎百貨關閉11間法國分店　新鮮食品難送抵歐洲

商業 18:48 2021/09/17

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馬莎百貨（Marks & Spencer）在法國的11間分店將會於今年內結業。（法新社圖片）

馬莎百貨（Marks & Spencer）在法國的11間分店將會於今年內結業，原因是英國脫歐後，貨物出口流程變得複雜，令部分新鮮食品難以輸往歐洲。

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綜合外電報道，馬莎百貨表示，英國脫歐後，貨品出口需要經過「漫長而複雜」 的程序，令三文治及沙律等新鮮食品，難以由英國輸往歐洲。因此該企計畫在今年內，將會關閉其主要位於巴黎，以及與合作夥伴SFH共營的門店。

馬莎百貨國際營運總監Paul Friston在聲明中提到，英國脫歐後，供應鏈變得複雜，新鮮及冷凍食品的品質無法符合顧客期望。此亦長遠影響該企的業務表現。

馬莎百貨在2001年亦曾撤出法國市場，直至2011年才重新在巴黎開店。雖然今次該企關閉11間法國分店，但其與 Lagardere Travel Retail 合作在法國機場和火車站特許經營的其他9間分店則會繼續營運。同時，馬莎百貨在法國的網站亦會繼續運作，主要銷售服裝和家居產品。

英國脫歐，令本來已非常緊張的供應鏈，額外帶來壓力。公路運輸協會表示，英國缺少大約 10萬名卡車司機，其中 2萬名是英國退歐後離開該國的歐盟國民。

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責任編輯：葉泳珊

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