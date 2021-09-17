陳茂波：擬未來5年再發行多種幣值綠色債券　相當於1700多億港元

財政司司長陳茂波今日（17日）出席粵港澳大灣區綠色金融聯盟2021年會，致辭時表示香港是發行綠色金融產品的理想平台，提到今年已發行第二批共25億美元的政府綠色債券，正計劃未來5年再發行多種幣值，合共相當於1,700多億港元的綠色債券。

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陳茂波致辭時指，十四五規劃對推動國家生態文明建設，和綠色發展的目標十分明確。為遵從《十四五規劃綱要》的指導思想，和實現國家與香港特區分別在2060年前，和2050年前實現碳中和的目標，港府及金融監管機構，正多管齊下推動綠色和可持續金融發展。

他又提到，港政早前推出了為期3年的綠色和可持續金融資助計劃，資助合資格的債券發行人的發債支出和外部評審服務，鼓勵更多機構到香港發債，更多金融及專業服務提供者以及外部評審機構在香港建立據點。

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陳茂波續指，去年底香港綠色和可持續金融跨機構督導小組發表了策略計劃，其中一個重點範疇是把握內地綠色發展帶來的商機。​為了進一步深化粵港澳大灣區在這些方面的合作，督導小組成立了碳市場專責團隊，評估發展區域碳交易中心的可行性，發揮香港作為聯通内外的策略性角色，引導國際資金支持國家實現碳中和的目標。

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