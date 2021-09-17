  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (五) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳茂波：擬未來5年再發行多種幣值綠色債券　相當於1700多億港元

理財智慧 19:03 2021/09/17

分享：

財政司司長陳茂波今日（17日）出席粵港澳大灣區綠色金融聯盟2021年會，致辭時表示香港是發行綠色金融產品的理想平台，提到今年已發行第二批共25億美元的政府綠色債券，正計劃未來5年再發行多種幣值，合共相當於1,700多億港元的綠色債券。

【政府工略】小學學歷都可做公務員 土地註冊處招聘二級工人 頂薪逾1.6萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

陳茂波致辭時指，十四五規劃對推動國家生態文明建設，和綠色發展的目標十分明確。為遵從《十四五規劃綱要》的指導思想，和實現國家與香港特區分別在2060年前，和2050年前實現碳中和的目標，港府及金融監管機構，正多管齊下推動綠色和可持續金融發展。

他又提到，港政早前推出了為期3年的綠色和可持續金融資助計劃，資助合資格的債券發行人的發債支出和外部評審服務，鼓勵更多機構到香港發債，更多金融及專業服務提供者以及外部評審機構在香港建立據點。

團結香港基金倡政府向合資格市民 提供10萬港元終身技能發展補助金 【見下頁

陳茂波續指，去年底香港綠色和可持續金融跨機構督導小組發表了策略計劃，其中一個重點範疇是把握內地綠色發展帶來的商機。​為了進一步深化粵港澳大灣區在這些方面的合作，督導小組成立了碳市場專責團隊，評估發展區域碳交易中心的可行性，發揮香港作為聯通内外的策略性角色，引導國際資金支持國家實現碳中和的目標。

同場加映：【溫股知新】恒指短缐有支持 三大部署你要知

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

產品 碳中和 綠色金融 金融監管機構 債券 大灣區 綠色債券 陳茂波 香港 金融

上一篇文章

【樓市熱話】麻煩租客退租大整蠱 做了幾件事 令房東大頭痕 網民：業主自作自受

下一篇文章

【官員炒股】聯儲局官員頻炒股惹爭議　鮑威爾下令全面徹查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【電影熱話】美國網站招「勇者」 10天內看13部恐怖片 將獲得$10,000報酬
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售