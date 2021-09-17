【美國零售業】美國零售額增長　零售商紛紛為節日做好準備谷銷售

▲ 美國人口普查局表示，8月份美國銷售額超出經濟學家預期，較上月增長0.7%，零售商紛紛為之後的節日做好準備「谷銷售」。（法新社圖片）

疫情前人們傾向把錢儲下以備不時之需，但隨着疫情緩和及疫苗接種率上升，人民開始在節日期間增加消費。美國人口普查局表示，8月份美國銷售額超出經濟學家預期，較上月增長0.7%，零售商紛紛為之後的節日做好準備「谷銷售」。

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根據德勤、貝恩策略顧問公司和萬事達卡的最新預測，未來幾個月，美國的零售商將迎來一年中最重要的時刻。德勤估計，接種疫苗有助消費者放心外出購物，2021年美國的假日銷售額將增長7%至9%。美國經濟專家Daniel Bachman表示：「儲蓄率已穩步降至疫情前的水準，代表消費者又開始重新購物，本季零售額得以持續上升。」

另一方面，電子商務銷售額亦會同步保持增長。德勤更預計，網上銷售額將同比增長11%至15%，達到2180億美元（約16965億港元）。萬事達卡則認為，美國零售額將增長7.4%；網上購物上漲7.6%，門市生意則比2020年增長6.6%，貝恩亦估計11月和12月的銷售額能有7%增長率。

貝恩公司美洲零售業務負責人AaronCheris表示：「疫情嚴重影響零售業，但近月的假日氣氛帶動了消費，當中亦受到通脹、就業反彈、健康儲蓄率和工資增長的影響。」

供應鏈問題成最大阻礙 早鳥優惠紓緩成本上脹

不過，全球的供應鏈問題仍未得到解決，導致企業的運輸成本飆升。一些零售商擔心，貨架和產品空缺可能會打消人們的消費念頭。根據《CNN》報道，MGA娛樂公司總裁Isaac Larian直接表示，「人們的消費慾旺盛，但供不應求的情況非常嚴重」。

萬事達卡認為，零售商為了解決供應鏈及工人招聘的問題，會特別在電子產品和服裝商品方面，提供門市及網上商店的假日早鳥優惠。高級顧問史Steve Sadove表示：「一眾零售商將在接着的假期，爭相提供各式各樣的早鳥優惠。」

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責任編輯：李智美