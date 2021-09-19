【電動車】Tesla遇勁敵？　Lucid被美國環保署評為史上續航力最長電動車

▲ 最近，美國電動車廠Lucid 的車款，被美國環保署（EPA）評為史上續航力最長的電動車。（ Lucid）

電動車市場競爭激烈，傳統車廠、電動車初創也紛紛加入戰局。最近，美國電動車廠Lucid 的車款，被美國環保署（EPA）評為史上續航力最長的電動車，遠高於 Tesla 的車款。

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據《彭博社》報導，Lucid 旗下頂級電動車款 Air Dream Edition 被評為續航力最長的電動車，充電一次可行駛 832 公里。至於電動車龍頭 Tesla 旗下車款 Model S 的續航力遠不及 Air Dream Edition。美國環保署估計，Model S 的續航力為 648 公里，比 Air Dream Edition 減少近 160 公里。

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雖然 Tesla 遇上勁敵，但其仍然推出全自動輔助駕駛系統 FSD 10 beta 版。新版本著眼於改善軟件中的決策系統，讓系統能更有自信地對路況作出判斷。據用家測試的回報，誌為新版本在轉彎、匯入車流時都變得更「順暢」，至於再下一版的 FSD 10.1 beta 預計最快可能在兩週內就會推出。

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記者：廖淑瑩