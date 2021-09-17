【前海新機遇】《施政報告》擬宣布新界北連接深圳前海的新鐵路

有本地傳媒引述消息指，特首林鄭月娥預料將在10月公布的《施政報告》中，宣布連接新界北部和深圳前海合作區的鐵路項目，計劃興建四個車站，以洪水橋站為轉乘站，不過，具體細節仍未落實。據悉，新鐵路路線將作為港鐵 （00066） 規劃中，長10.7公里、造價620億元北環線的延伸段，工程料耗資數十億元不等。

報道又引述消息指，港府和深圳方面近日曾開會，商討有關興建該鐵路事宜。

早前財政司司長陳茂波出席電視節目時表示，他認同在洪水橋一帶興建連接香港與前海的鐵路是值得研究，認為鐵路來往量大、環保和快捷，相信在新界西、前海和珠三角西面的地方設立快捷的交通基建的方案，可帶旺香港發展。

事實上，相關項目過去亦曾被多次提及。早在2007年，特區政府已提出「港深西部快速軌道」，興建跨界鐵路支線連接洪水橋與深圳前海、深圳寶安國際機場等，惟當局於2010年以考慮到鐵路路綫短期內未見逼切而暫停計畫。其後，運輸及房屋局於2014年發表《鐵路發展策略2014》，亦提到港深西部快速軌道的概念方案，當時當局認為建造一條海底鐵路隧道涉及複雜的技術限制，且建造成本逾千億，最終擱置計劃。

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責任編輯︰曾樂詩