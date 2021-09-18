【機械狗】開發團隊推更新　機械狗識重新規劃路徑

▲ 波士頓動力公司最新發布3.0版本的機械狗，遇到阻礙時也能重新規劃路徑。

美國機械人製造商波士頓動力公司（Boston Dynamics）早前開發的Spot機械狗產品，又推出了最新版本！波士頓動力公司最新發布3.0版本的機械狗，遇到阻礙時也能重新規劃路徑。

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早前波士頓動力公司推出的Spot機械狗2.0版本，在機械狗中加入自動控制、導航功能，不過當Spot 2.0遇到障礙物時，卻不能自動重新規劃路徑。

是次更新，該公司就為Spot機械狗增加了動態規劃路徑的功能，即是當機械狗3.0版本遇到阻礙物時，能自動地作出即時應對，重新規劃路徑。官方透露，該3.0版本還能使用「Spot CAM+ pan-tilt-zoom （PTZ）」相機，運用場景識別技術，在不同時間於同一位置和角度拍照。

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此外，新版本還可利用深度學習框架TensorFlow的模型或從應用程式介面（API）庫中選取模式，探測到讀數、熱量的變化，幫助工作人員更高效進行相關的檢查。

責任編輯：何子澄