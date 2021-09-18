【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】女人天地 撒哈拉沙漠婦女聯誼

城市人未必接受到沙漠婦女的生活模式，尤其是不富裕的家庭， 出入只能靠公車或順風車代步，否則只可留在沙漠內， 可說與外界隔絕。雖然感覺她們生活苦悶，但她們也自得其樂， 常在家中或到訪朋友家中閒聊，又花了半天時間。

穆罕默德居住的村落，婦孺們也有聯誼既時候； 記得有天早上步出家門，看見不遠處不少婦女在一屋門外聚集， 小孩四處奔跑玩耍，細心留意， 原來穆罕默德媽媽及兩位嫂嫂也在場，此時看見大嫂向我揮手，而F atima回來拉着我手；當我走近四處望望， 原來她們正各有各忙碌烹飪，有的切瓜、削皮、有的燒柴起火， 看着她們手裏忙着，但口裏也一樣忙着說笑， 而穆罕默德媽媽持有一大袋糖果，看見有小朋友到來， 分給一點點糖果，小朋友開開心心跳跳紮，這刻媽媽看見我來， 待我如小孩子一樣，哈哈，也給我一些糖果。

▲ 沙漠婦女們也有聯誼，煮食是她們的強項活動。

這個活動，每家的婦女帶點食物到來參與，一起烹調。 我觀察到其中一個婦人忙著蒸麵粒 (其實這些是用麵粉搓成的麵粒，形狀似小米)， 她將麵粒放在一個隔篩，而這個隔篩的底部空隙非常大， 我帶點疑惑，隔篩缺口非常之大，如何盛載麵粒? 這名婦人隨即取一個隔篩示範給我看，嘩，原來真的可以載著麵粒， 且不會溜走，真是她們的智慧。

▲ 摩洛哥傳統隔篩用來蒸麵粒。

這些細小的麵粒蒸熟後，她們習慣放在碟上再拌上烤雞或燉菜， 又或放在湯內，味道非常可口，有點像香港的軟綿綿「粥」； 這是我在穆罕默德的家最喜歡的食物。

▲ 這是用麵粒煮成的粥，內有紅蘿蔔及薯仔等，味道非常可口。

▲ 麵粒需多次的搓揉及篩走多餘的麵粉。

這群婦女開心傾談，開心烹煮，忙忙碌碌數小時後，她們坐在地毯， 圍着一起用餐，又開心地你一言我一語，真是女人天地。

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