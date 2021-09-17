【官員炒股】聯儲局官員頻炒股惹爭議　鮑威爾下令全面徹查

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）及波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）去年被指頻繁進行股票交易，市場質疑是否涉及利益衝突。聯儲局周四（16日）發聲明指，主席鮑威爾（Jerome Powell）已下令全面徹查局方官員的持倉及其交易守則。

被指涉及利益衝突

聲明提及，鮑威爾已指示局方內部重新全面審查有關聯儲局高級官員持有的金融資產及交易活動守則，又指該審查將有助制定更嚴謹的規則和標準。美國參議員華倫 （Elizabeth Warren） 在聯儲局發表聲明後坦言，該審查該盡早進行，又呼籲全美12家聯儲銀行也應自行實施嚴格交易規定。

去年在疫情肆虐之際，聯儲局連環減息，兼夾推行大規模的量化寬鬆計劃，推動股市在疫情期間逆市上升，卡普蘭及羅森格倫作為聯儲局官員之一，去年頻繁進出股市，被指涉及利益衝突，有見及此二人已於去年9月宣布將股票清倉。卡普蘭是去年聯儲局公開委員會（FOMC）成員之一，意味着他有份決定利率變動、量寬等貨幣政策，羅森格倫則會在2022年成為公開委員會成員。

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编辑：李勝男