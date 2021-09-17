【潛力股精選】本周七隻潛力股推介一次過睇晒 股市 18:35 2021/09/17 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（記得開聲聽↓） 【潛力股精選】李偉傑：比亞迪 （01211） 【潛力股精選】國際家居零售 （01373） 【按此】 【潛力股精選】孫運喜：中化化肥 （00297） 【按此】 【潛力股精選】伍禮賢：贛鋒鋰業 （01772） 【按此】 【潛力股精選】張智威：中國海外 （00688） 【按此】 【潛力股精選】孫運喜：金風科技 （02208） 【按此】 【潛力股精選】李澤銘：東方海外 （00316） 【按此】 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】李偉傑：比亞迪（01211） 今日 【潛力股精選】李偉傑：比亞迪（01211） 【潛力股精選】國際家居零售 （01373） 2021/09/16 【潛力股精選】國際家居零售 （01373） 【潛力股精選】孫運喜：中化化肥（00297） 2021/09/15 【潛力股精選】孫運喜：中化化肥（00297） 【潛力股精選】伍禮賢：贛鋒鋰業（01772） 2021/09/15 【潛力股精選】伍禮賢：贛鋒鋰業（01772） 【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208） 2021/09/14 【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208） 中國海外 孫運喜 贛鋒鋰業（01772） 金風科技（02208） 東方海外（00316） 中化化肥（00297） 港股 股票