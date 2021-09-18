【玄人‧峰語@iM網欄】人的樂、苦，因為DNA出錯？

我算命數百，整體上有格局、好命及好運的人大不乏人;有錢、有面、有學識、有好家庭的亦大有人在。然而，不快學及陷於困惑的人卻為數不少。我有一個做財金的朋友，每次出來飯聚，他頭頂上明顯有舊「黑雲」伴隨著的，臉上亦總是掛著灰灰的顏色。大家不要以為他工作不順，生活不好，他目前有一個自住的物業，有三個仍未斷供的單位收租(主要是由租金幫他供樓)，有一份收入穩定的職業。他之所以「重雲深鎖」，只因為他憂心未來退休生活，所以他現在搏命賺錢，然而換來一個不平衡的生活，只有工作與求財的生活而已。

我曾經跟他分析，他只要沽出手上兩個物業，已夠贖回其餘物業，一層自住，一層純收租，在香港雖非人上人，他是擁有不錯的資產及未來安穩的生活。但是，他仍認為這是不足夠的，所以現在仍然併命。當然，我不會否定人努力工作為將來求更好的生活，問題是，這友人現在卻活在無邊的痛苦中，實屬不智。我相個這個活生生的例子，相信在大家身邊大不乏人，但為何人們會選擇這種生活呢?近年，除了持續修習命理外，也學習多從深層次角度去解構人性。

相信大家對DNA這名詞的並不陌生，但對DNA的真正認知相信極為有限。簡單而言， DNA是一種生物分子，可組成遺傳指令，引導生物發育與生命機能運作， 而主要功能是信息儲存，製造藍圖及發放指令。人類本身是一種動物，而作為動物，本質上是要為既存的DNA的服務，DNA想要被複製和傳播，我們就得好好求生存、發展，因而要覓食、要繁殖，要為自己和後代的幸福不斷奮鬥，我們做這些行為時而取得成功時，就會感到成功感到快樂，而這種快樂的感覺就是DNA設計出來獎勵我們的回報，希望我們繼續幹下去。

然而，人類進入文明年代後，人們開始發現為了DNA去做事總是伴隨著煩惱和痛苦，原因是人類發現了DNA給予的回報快樂是短暫的，讓人永遠都不滿足，而因為不滿足令我們繼續去做這些事，最終，我們意識到自己陷入了煩惱多而快樂少的境地，而所謂快樂和煩惱，其實都是一種感覺。當我們有了這種苦、樂的感覺，很多時下意識就受感覺的推動，看世界就好像戴著了一副有色眼鏡，主觀地庫與萬事萬物各種特質、內涵，不其然給人和事打上各種好與壞的標籤，而這種好與壞的標籤並非東西的本性，而是大家主觀的看法而已。

我們的主觀判斷大概有兩種傾向：一種希望就是把好東西佔為己，這是佛家所謂的「貪」；有一種就是把不好的東西遠離，佛家謂之「嗔」，而當我們無法再用客觀的態度去對待萬物本質時時，而陷入迷失當中，就會形成了「痴」。礙於篇幅所限，下期再續。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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