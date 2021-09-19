【山地悠遊人生@iM網欄】古巴之行 有比較才會產生忌妒和痛苦（1）



持香港特區護照或BNO到訪古巴，都需要買「旅遊卡」（Tourist Card），旅遊卡可在登機前或抵達古巴後購買，建議在登機前購買，在墨西哥的Cancun，很多旅行社都會售賣機票連古巴旅遊卡。這張卡可以理解為落地簽證的一種，入境時會在這張卡上辦理入境手續，而不是在你的護照上，離境時亦要出示這張旅遊卡，遊客憑卡可入境古巴一次，最多可停留30天。

▲ 古巴的Varadero是一個長棍型的半島城市， 有長達20公里的白沙灘，湛藍色的海水

▲ 這位退休人士每天釣魚，這些魚賣$2美元，如果賣不掉，就拿回家吃

▲ Varadero的火燒雲

▲ 在Varadero看到雙彩虹

▲ Varadero蔚藍色大海



古巴的每個角落充斥著音樂、舞蹈、古董車、酒精和性。古巴人熱情好客，男人在老婆情人面前，隨意送其她女人熱吻。除了夏瓦那，古巴還有許多有魅力的地方，Varadero是一個長棍型的半島城市， 有長達20公里的白沙灘，湛藍色的海水，而且地形很簡單，永不會迷路。從海邊開始算第一街，往里數第二街和三街。這裡全年都適合游泳，來此度假的人每天躺在沙灘椅享受陽光，或在蔚藍色大海中游泳浮潛。奇怪的是你不會看到任何的大型船隻或漁船，也沒有魚市場，為了防止古巴人偷渡去美國，古巴政府把所有有引擎的船及快艇全部沒收了。而且古巴的食品是配給制，每月拿糧票排隊兌換。其他私人商店的東西都是從美國或墨西哥走私入口的，價格高昂。

▲ 母女倆靠撿別人用過的塑料杯維生，洗乾淨之後再賣出去，每100個杯子賣$0.1美元

▲ 鄰居拿著兩條十幾斤重的鯛魚，每條$4美元

▲ 馬上生火烤魚

▲ 和藹可親的外婆和表姐



有一天我在街上喝汽水，有一個小女孩問我可不可以把喝完的杯子給她，我覺得很奇怪問她為什麼？ 然後旁邊有一個女人走過來說是她的女兒，她們靠撿別人用過的塑料杯，洗乾淨之後再賣出去，每100個杯子賣$0.1美元。我問她哪裡可以買到新鮮的海鮮，她說她家裡就有，我就跟她一起回家，去了才知道她們誤會了，小女孩的外公每天出海釣魚或捕魚，他們正在烤魚，以為我要吃魚，然後就請我坐下來一起吃。我去油站給他們買了瓶當地朗姆酒當作謝禮，回來的路上剛好鄰居拿著兩條十幾斤重的鯛魚，我買了一條，他們幫忙烤，當地人只吃魚柳，不吃魚頭、魚尾，外公說可以把魚骨綁在蟹籠裏面用來抓螃蟹。下午先去釣魚，陽光普照，但浪大，我一條都沒釣到，外公釣到幾條。旁晚的時候，外公把蟹籠綁在一座橋下，每隔15分鐘拉起來，蟹籠裡不斷有收穫。

▲ 和藹可親的外婆和表姐.



小女孩的媽媽說，丈夫因病去世，丈夫的家人不但沒有照顧她們，還搶走了所有財產，她沒有工作， 只好帶著四歲的女兒投靠娘家。可是娘家住在一家鐵皮屋，一屋子住了四個家庭， 20幾口人，日子一步一步的熬過來。



那天晚上，我把手機裏的照片給小女孩看，她看到我的手機能拍照，就問為什麼媽媽的手機不能拍照。攀比心態是天性，大部分貧窮地區的小朋友都天真爛漫，掛著甜美的笑容，手上拿著一塊石頭也能快樂地玩耍，但只要旁邊的小孩子有玩具，忌妒和痛苦就會產生，如果沒有見過，反正也不知道，有比較才會有苦腦，人性是經不起考驗的。在社會主意的古巴，人均收入每月$20美元，醫生律師約$30美元，在沒有比較之下，看似人人安居樂業，男女老少都拿著籃子，手捧麵包。但如果跟他們深入接觸，其實幾乎每個家庭都有親人逃離古巴，在美國或歐洲生活，他們每個月寄錢回家，但可能這一生都見不到親人。試想，一個以前條件不如你的朋友，現在卻發財了，你的心態！

▲ 外公把魚骨綁在蟹籠裏

▲ 外公把魚骨綁在蟹籠裏，把蟹籠綁在一座橋下，每隔15分鐘拉起來，蟹籠裡不斷有收穫

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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