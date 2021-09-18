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【有盈退休】曾智華：快樂地欣賞人事物

名人薈萃 08:35 2021/09/18

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過去兩年，身邊人十之七八愁眉苦面，悶悶不樂，恍似個個有塊大石壓在心頭。

不用解釋原因，大家心照！

我有沒有這種感覺？當然有。但既然生活仍要日日過，浸在沉鬱中，絕對影響免疫系統，容易被百病入侵？

你話我識諗又好，阿Q又好，天生性格正能量也好。總之，就是不會被負力量壓倒！

方法簡單，自己告訴自己，人生有幾十條路可行。封咗一、兩條，還有幾十條！為何日日夜夜為一兩條路行不通而愁眉苦面？

一如寫專欄，小弟寫了幾十年，由甚麼都能寫開始，到1997年後，明顯漸變。開頭別人只暗示你就一就，避免太敏感的人物及題材。到近兩年，不提你都知，有些「路」，已封了水泥石屎，不再通了。你硬行等於「撼頭埋牆」，有冇咁傻？

人生路可多姿多彩

況且，你想行都沒人給你行，以免累街坊。有沒有大問題？其他人不知，我就沒有。

因為，我看見的人生路，又多選擇又極多風采。寫專欄，不寫A B？沒問題，仍有C到Z可寫。

一如我喜歡歎美食，一間心愛餐館因加租、東主移民又或者決定退休關門，當然可惜。但會否日夜狂呻？當然不會。反之，立時飛身繼續尋找，看看有沒有驚喜？

小弟信念，只要誠心欣賞有心有火有熱誠的飲食業經營者及廚師，一定口福不淺。

上周又有發現！

饒宗頤館成浪漫餐館

文化人，一定知道美孚新邨對面山有一間饒宗頤館。因不「就腳」，所以歷年幾個經營者都無法長期立足。就如此，留機會給其他人。

年半前，有位法國菜發燒友Terence Fung，正正膽生毛，在社會動盪加疫情開始時「低價入市」。結果，就憑所在地的文化氣息加餐館的浪漫氣氛，慢慢成為斯文情侶及年青中產聚集處。此餐廳名字深得我心，叫「House of Joy」！

推介你拖愛人來品嚐法國泥蟹湯及西班牙燒乳豬，真係正！

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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