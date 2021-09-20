【公關大娜移@iM網欄】Pop it爆紅之謎   網紅做推手

忽然從地殻彈起的「兒童潮物」，人稱Pop it或Rainbow bubble pop，一塊簡單的彩色矽膠，近似可無限次按壓的泡泡紙，遊戲玩法自定，總之按最後一粒「泡」的為之輸家。小朋友一邊玩一邊聽「啪啪作響」，既紓壓、又療癒。這小玩意沒有鋪天蓋地的宣傳攻勢，一夕間爆紅，應歸功於YouTuber的滲透；極速在網路掀起風潮，實體店的貨品一搶而空，補貨亦供不應求，粉絲只能在網上呼喊、翹首乾等。
不要小看一件小小的玩具，全球搵錢能力最高的網紅憑藉它走紅，這個未足十歲的小屁孩，名叫Ryan Guan，年收入已超2億港元，比拜登年薪高出30倍，帶挈全家揸名車住豪宅。排名第3位的七歲俄羅斯女孩Anastasia，一共經營6個頻道，粉絲訂閱量逾1億，2019年收入1.4億元。小屁孩網紅熱全球流行，走心靈療癒、純賣萌的路線也很有叫座力，中台兩地就有幾位超受歡迎的「網紅小孩」：李敏潤、萌萌&咩咩、蔡桃貴、我家的小蠻和小石頭。
「小即是美」，孩子天真爛漫的笑容和真情演繹，往往更有效攻陷人心，像小胖子Ryan每次玩具開箱時，表現得極之興奮諧趣，可愛指數爆燈，連大人都欲罷不能。即使一再彈出植入式產品，亦基於對小主角的喜愛，最後「落嗒」也甘之如飴。
內地網紅的影響力，無遠弗屆地滲透各行各業，方興未艾的電動車市場，正借助網紅之口谷起銷量。大灑金錢打央視廣告的手法，逐漸式微，車企現在更加追求「小即是美」，與綱紅攜手合作，不但奉上最新車款試駕、出場費以及發文費，還會贊助專業老手駕駛新車來一場長途之旅，沿途發放紀錄式實駕短片，以初心打動潛在顧客。
內地家庭的買車大權掌管在女人的手裏，故汽車行業的女網紅非常吃香，她們透過微博、知乎、bilibili、抖音、小紅書的分享，吸引眾多粉絲的眼球，並不厭其煩地互動交流，傾盡女人心聲。據說，愈偏遠地區的女買家，愈易受網紅言論的影響，經常光顧薇婭、李佳琦的淘寶客多來自遙遠的北邊省分。
小孩與網紅，體積似乎很小，分布亦很零散，然而小小的分享產生的蝴蝶效應，可澎湃地翻動市場。經濟學家修馬克撰寫的《小即是美 》、一本把人當回事的著作，要我們揮別對「巨大」的崇拜迷思，讓「小規模的個體」發揮大能量！ 48年前的思維，比今日還要新潮。
作者_陳仕娜簡介：
由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。
現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。
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