【公關大娜移@iM網欄】Pop it爆紅之謎   網紅做推手

忽然從地殻彈起的「兒童潮物」，人稱Pop it或Rainbow bubble pop，一塊簡單的彩色矽膠，近似可無限次按壓的泡泡紙， 遊戲玩法自定，總之按最後一粒「泡」的為之輸家。 小朋友一邊玩一邊聽「啪啪作響」，既紓壓、又療癒。 這小玩意沒有鋪天蓋地的宣傳攻勢，一夕間爆紅，應歸功於YouT uber的滲透；極速在網路掀起風潮，實體店的貨品一搶而空， 補貨亦供不應求，粉絲只能在網上呼喊、翹首乾等。

不要小看一件小小的玩具，全球搵錢能力最高的網紅憑藉它走紅， 這個未足十歲的小屁孩，名叫Ryan Guan，年收入已超2億港元，比拜登年薪高出30倍， 帶挈全家揸名車住豪宅。排名第3位的七歲俄羅斯女孩Anasta sia，一共經營6個頻道，粉絲訂閱量逾1億，2019年收入1 .4億元。小屁孩網紅熱全球流行，走心靈療癒、 純賣萌的路線也很有叫座力，中台兩地就有幾位超受歡迎的「 網紅小孩」：李敏潤、萌萌&咩咩、蔡桃貴、我家的小蠻和小石頭。

「小即是美」，孩子天真爛漫的笑容和真情演繹， 往往更有效攻陷人心，像小胖子Ryan每次玩具開箱時， 表現得極之興奮諧趣，可愛指數爆燈，連大人都欲罷不能。 即使一再彈出植入式產品，亦基於對小主角的喜愛，最後「落嗒」 也甘之如飴。

內地網紅的影響力，無遠弗屆地滲透各行各業， 方興未艾的電動車市場，正借助網紅之口谷起銷量。 大灑金錢打央視廣告的手法，逐漸式微，車企現在更加追求「 小即是美」，與綱紅攜手合作，不但奉上最新車款試駕、 出場費以及發文費，還會贊助專業老手駕駛新車來一場長途之旅， 沿途發放紀錄式實駕短片，以初心打動潛在顧客。

內地家庭的買車大權掌管在女人的手裏， 故汽車行業的女網紅非常吃香，她們透過微博、知乎、bilibi li、抖音、小紅書的分享，吸引眾多粉絲的眼球， 並不厭其煩地互動交流，傾盡女人心聲。據說， 愈偏遠地區的女買家，愈易受網紅言論的影響，經常光顧薇婭、 李佳琦的淘寶客多來自遙遠的北邊省分。

小孩與網紅，體積似乎很小，分布亦很零散， 然而小小的分享產生的蝴蝶效應，可澎湃地翻動市場。 經濟學家修馬克撰寫的《小即是美 》、一本把人當回事的著作， 要我們揮別對「巨大」的崇拜迷思，讓「小規模的個體」 發揮大能量！ 48年前的思維，比今日還要新潮。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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