【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬

新冠肺炎疫情、加上脫歐等原因，英國貨車司機人手嚴重短缺，導致當地不少商品供應鏈斷裂。為避免商品供應持續不足，英國有大型連鎖超市出動高薪招聘貨車司機，多年運輸經驗的貨車司機年收入可達7萬英鎊（約75萬港元）。

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英國出現多達10萬名貨車司機空缺，導致超市、餐廳及酒店都出現供應鏈問題，部分連鎖商店甚至需要暫停關閉、餐廳需要把部分食物下架。當地大型連鎖超市Tesco及Sainsbury’s決定，以高薪招募貨車司機解決問題。

擁有17年運輸經驗的貨車司機巴里（Barry）表示，獵頭公司主動向他接洽，提供一份兩年合約的貨車運輸工作，需要為超市Tesco及Sainsbury’s等公司工作，更附設2,000英鎊（約2.15萬港元）入職獎金。5天夜更工作，周六返工有1倍半時薪，周日額外加班陣可享雙倍時薪，年收入最多可達7萬英鎊（約75萬港元）。

巴里指出，如此豐厚的薪金條件是從事運輸業多年以來聞所未聞，行內老行家亦未曾有人賺取如此高的薪水。

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事實上，現時願意開給當地貨車司機年薪已比高層管理人員為高，甚至高於當地中學教師的4萬英鎊（約43萬港元）年薪、律師及建築師約4.3萬英鎊（約46萬港元）年薪。

當地批發分銷商聯會首席執行官比爾比（James Bielby）警告指，貨車司機人手短缺危機，需要出動高薪請人，最終只會導致整體物價上漲。

責任編輯：郭麗明

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