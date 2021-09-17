  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (五) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬

環球社會熱點 18:09 2021/09/17

分享：

新冠肺炎疫情、加上脫歐等原因，英國貨車司機人手嚴重短缺，導致當地不少商品供應鏈斷裂。為避免商品供應持續不足，英國有大型連鎖超市出動高薪招聘貨車司機，多年運輸經驗的貨車司機年收入可達7萬英鎊（約75萬港元）。

英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累 【下一頁】

英國出現多達10萬名貨車司機空缺，導致超市、餐廳及酒店都出現供應鏈問題，部分連鎖商店甚至需要暫停關閉、餐廳需要把部分食物下架。當地大型連鎖超市Tesco及Sainsbury’s決定，以高薪招募貨車司機解決問題。

擁有17年運輸經驗的貨車司機巴里（Barry）表示，獵頭公司主動向他接洽，提供一份兩年合約的貨車運輸工作，需要為超市Tesco及Sainsbury’s等公司工作，更附設2,000英鎊（約2.15萬港元）入職獎金。5天夜更工作，周六返工有1倍半時薪，周日額外加班陣可享雙倍時薪，年收入最多可達7萬英鎊（約75萬港元）。

巴里指出，如此豐厚的薪金條件是從事運輸業多年以來聞所未聞，行內老行家亦未曾有人賺取如此高的薪水。

英國8月錄得通脹3.2% 創逾9年新高 【下一頁】

事實上，現時願意開給當地貨車司機年薪已比高層管理人員為高，甚至高於當地中學教師的4萬英鎊（約43萬港元）年薪、律師及建築師約4.3萬英鎊（約46萬港元）年薪。

當地批發分銷商聯會首席執行官比爾比（James Bielby）警告指，貨車司機人手短缺危機，需要出動高薪請人，最終只會導致整體物價上漲。

責任編輯：郭麗明

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

相關文章

英國舉辦首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等多位名將出賽
今日
英國舉辦首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等多位名將出賽
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
今日
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險
今日
【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
今日
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍
2021/09/16
【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍

你可能感興趣

英國舉辦首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等多位名將出賽
今日 17:58
英國舉辦首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等多位名將出賽
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
今日 16:08
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險
今日 12:14
【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險
網絡熱話 商品 疫情 英國 運輸 司機 超市 英鎊

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤
美國擬引入新制度重啟旅遊 疫苗接種加接觸追蹤
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間18:00）
Nicki Minaj稱疫苗引致性無能 多國專家駁斥謠言
Nicki Minaj稱疫苗引致性無能 多國專家駁斥謠言
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆
【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆