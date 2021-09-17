【債券通】金管局公布13家金融機構作「南向通」做市商　中銀滙豐渣打上榜

▲ 金管局公布13家金融機構為「南向通」做市商 中銀滙豐渣打上榜

債券通「南向通」將於下周五（24日）上綫，金管局宣布，指定13家金融機構作爲「南向通」做市商，包括中銀、滙豐及渣打等。金管局指，會適時檢視 「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。

南向債券通9•24上線、年度總額度5000億元人民幣，看【下一頁】

13家金融機構為中國農業銀行香港分行、中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行香港分行、中信銀行（國際）、中國建設銀行（亞洲）、花旗環球金融亞洲、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） 、瑞穗證券亞洲、渣打銀行。

金管局稱，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保「南向通」暢順運作，交易有序。

金管局又指，以上13家金融機構經過金管局內部評審過程選出。獲邀參加評審金融機構為過去曾經參與金管局債券資助先導計劃的認可安排人、外匯基金票據及債券計劃下的合資格做市商等。「南向通」指定做市商的甄選按照多項準則，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、在香港的業務規模、與內地金融機構的聯繫等。

相關文章：【債券通】渣打劉潔：助緩解人民幣升值壓力 最快3年移除額度

【跨境理財通】德勤：理財通年收入規模逾40億元 憧憬債券通南向通短期啟動

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（附Time code）