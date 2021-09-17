【正視投資@iM網欄】未來經濟及通脹預期 債券收益率曲線的啟示

相信讀者經常留意到，在每天的財經報導中，不少新聞都會提及不同年期美國國債的息率變化，而我們常常聽到的收益率曲線，就是在圖表中顯示由同一發行方發行卻不同年期的債券息率水平。收益率曲線的形態變化，有可能對未來經濟及通脹預期有所啟示，而影響各年期債券息率水平的因素也各有不同，值得深入了解。

以美國國債收益率曲線為例，它以3個月、2年、5年、10年及30年期限的國債收益率曲線為基礎組成。一般情況下，收益率曲線呈向上趨勢，即長期債券的收益率會較短期為高，因較長期的債券息率較易受通脹預期影響。通脹預期上升，長期債券息率水平亦會跟隨，令整條收益率曲線向上。

反觀短期債券如3個月期限，其息率水平則較易受短期利率政策，即美國聯儲局的貨幣政策所影響。因此，讀者不難發現，當市場預期聯儲局調整貨幣政策的機會增加時，短期利率很有可能會產生較大波動。

除了通脹預期及當局的貨幣政策外，國債發行量亦會影響到收益率曲線。若個別年期債券的發行量增加，在供應上升帶動下，有關年期債券的價格便會下降，收益率則會上升。而當債券供應減少，如債券到期贖回而未有增發，出現淨贖回時，情況就會相反，該債券的價格會上升，收益率將會下降。

若期限較短的債券息率上升，或長期息率下降，收益率曲線會趨於平坦，甚至可能出現短期利率高於長期利率，即「倒掛」現象。市場對收益率曲線「倒掛」可是相當關注的，下期將會進一步講解。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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