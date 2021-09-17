【新冠疫苗】日本料年底前打加強劑 需完成接種8個月

不少研究指出，新冠肺炎疫苗的功效隨時間消減，西方國家為此已陸續開始接種加強劑。日本厚生勞動省宣布，可能最快會在年底前開始讓民眾打加強劑，並限定完成接種達8個月的民眾才能接種加強劑。

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厚生勞動省周五（17日）表示，11月前所有合資格及有意願接種疫苗的民眾完成種後，才會按有需要安排打加強劑。同時，厚生勞動省亦同意，民眾需要先完成接種疫苗8個月才可以打加強劑。3劑疫苗應要是同一款，但強調仍需更多研究了解情況。

關於混合接種，厚生勞動省指首兩劑疫苗必須是相同疫苗，但政府會按照情況修改規定，民眾可能會在加強劑階段接種非首兩劑相同的疫苗。目前日本批准使用輝瑞（Pfizer）﹑Moderna及阿斯利康疫苗（Astrazeneca），全數需接種兩劑。

已有不少國家開始接種加強劑，如以色列規定在接種次劑後至少相隔5個月，美國則須相隔8個月。厚生勞動省指將根據外國的情況及已公布的數據，研究加強劑的接種對象及順序。

責任編輯：吳漢培

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