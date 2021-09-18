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【細味醺徒@iM網欄】笑四季- 非常大眾化的新派清酒

名人薈萃 12:01 2021/09/18

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笑四季的酒造位於日本滋賀縣，如果不太懂日本地理，大概就是名古屋與大阪之間，較著名的景點是琵琶湖。說這麼多地理資料，原因是這次介紹的笑四季，酒的風格一點也不像大阪或名古屋人的酒。在兩地的中間點，竟然有另一種風格的酒！

別樹一幟的風格
事實上，酒藏的釀酒風格大多受當縣的飲食文化、酒米及水所影響，如果您到大阪或名古屋，大部份的酒風味都是較濃重，原因是配合當地的炸物或味噌等調味的味道。您到那裡超市的酒櫃看看，賣的以大吟釀、吟釀為多數，純米類的很難找。所以，笑四季是一種截然不同的風格，與大阪及名古屋地區的酒風有很大對比。三年前我也駕車到過滋賀縣，食物沒太特別，要找些名店也不易。不過，食物的口味不及名古屋的濃重，或許正正就造就了笑四季的酒風。

六號酵母的異體
笑四季的酒價格都很大眾化，一般大概二百至三百港元之間，已可以買到一枝。選它的酒，等很多時會以瓶取酒，因為它的酒瓶顏色及設計都較特別，好像我當晚喝的這枝笑買季612 INTENSE酒瓶有一個粉紅色的圖案，就像一個桃，很可愛。一喝之下，原來酒瓶的圖案正是酒的香氣。這612酵母原來是源於6號酵母，用這酵母釀出來的酒，會帶有白桃的香氣，配合這酒的酸度高及甘口的風格，就活像口含著白桃汁酒。

笑四季612 INTENSE 酒瓶的「桃」案

使用渡船2號米及自製612酵母

不同酵母釀出不同香氣
談起6號酵母，最著名的該是新政酒造的No.6吧，現在經常賣斷市或被炒高。不過，也有不少新派酒造研究用不同酵母釀酒，讓日本酒多了一個層次，香氣的可創性也更高。下次買清酒時，不妨找一些以特別的酵母釀造的酒，或許「聞」酒是會有意外驚喜呢！

 

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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