【科創兵團】為促進水產養殖可持續發展　初創研現代化平台　結合學科知識

當颱風來襲，隨時令生蠔及貝類等水產養殖業界損失慘重。有應屆大學畢業生在早年就讀生態學系期間，深入了解有關情況後，由此獲得創業靈感，研發配合創新科技系統的水產養殖硬件平台，期望幫助業界建立更高效環保的養殖模式。

應屆大學畢業生兼初創「思路迅」（Soonlution）聯合創辦人羅浩珈分享稱，自2019年起夥拍同是出身自港大生物科學學院的聯合創辦人，一同研發該「現代化養殖平台」（MSH）；並且以進軍生蠔及貝類養殖業為首階段目標，冀解決養殖人員面對颱風、人力資源有限、產品質素不穩定等痛點。

運輸系統利輪換 保持蠔質量

目前該團隊專門設計用於抵禦颱風的硬件，改革以往蠔排及貝類養殖工具的設計，主要透過加入場外監測和控制系統，配合其防颱風的浮沉系統作保護，避免風勢對水產養殖業的損害。他表示，每當漁民得知到惡劣天氣情況如颱風訊號，便可啟動系統，將蠔排沉到海底約3至4米，將原本衝擊以10倍下降。

另設有運輸系統，方便定期輪換及採集蠔排上的蠔，以保持質量一致。他指，系統主要靠摩打及「纜車廂」運輸，「只要養殖人員啟動系統後，便毋須如以往一般，逐串蒐集，可減少重複勞動工作，估計可減少約8成人手。」

雖然在疫市下畢業，選擇繼續創業路可能更具挑戰，難以追求薪高糧準。但他坦言，在學期間能夠在機遇巧合下，找到同樣愛護環境，就讀生態學及生物多樣性的師兄、師姐，一同實踐理念，更加難得。加上有見市場空缺，他反而認為團隊有能力藉着本科知識及創新科技方案配合，繼續拓展。

香港漁業好小眾，更希期藉着在大學4年間儲備好相關經驗，學以致用。我們亦十分享受與傳統的漁業界別人士交流的時間，向他們提供一些更貼地的方案，幫助整體環境、人力上都能達到可持續發展。

團隊的本科知識與業務掛鈎，他分享指當初觸發到創業念頭，事實上與團隊顧問兼本科教授有莫大關係。

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團隊持續實測 方案落地提速

羅浩珈表示，其本科教授Dr. Vengatesen Thiyagarajan，為亞洲首屈一指的養殖蠔專家，具備專業知識之餘，也擁有相關人脈網絡，幫助他們尋得合作夥伴。

在2019件的暑假，教授透過貝類養殖課堂，更帶領他們到過元朗流浮山，以及內地青島及湛江考察。

創業約兩年，他直言團隊一直堅持「出field」（外出實地考察），全靠一群漁業界有心人及教授助力，讓他們可以持續進行實測及獲得反饋，令方案加快落地。目前團隊已設有原型機，夥拍本地流浮山的水產養殖人士試用，同時正為技術申請專利。

至於在發展資金方面，他表示目前主要透過本地大學及其他資助計劃，例如大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）以及科學園創業培育計劃等，預計獲得150萬元，助3年內持續進行發展計劃。

到流浮山實地考察 獲意見改進

初創將創新方案落地之前，往往要經業界採納試用及改善。羅浩珈分享，其方案早在約7個月前，提供予流浮山的養殖人員試用，並持續獲得意見改進。

當初團隊到流浮山實地考察，「膽粗粗」與當地的海鮮檔負責人洽談，怎料方案正正符合養殖人員的需要，僅花約一個月時間完成接洽。

而該團隊近日已夥拍流浮山養殖人員，完成測試使用浮沉系統，未來更希望蒐集更多養殖數據，協助推出全自動的系統，提升監測及養殖效率。

擬內地市場試行 攻家庭式養殖戶

除了香港市場，羅浩珈指出，亞太的水產養殖業需求更加龐大，尤其是家庭式養殖戶。不過持續受環球疫情影響，其發展進度仍然受限，目前會先集中於本港進行推廣，另計劃在內地湛江試行。

他觀察到，內地市場較多家庭式養殖戶，較追求高產量，所以系統及硬件可切合需求。其中主要藉3大系統：能控制浮力的防颱風浮沉系統、場外監測和控制系統、採集運輸系統，改革傳統蠔排及貝類養殖工具的設計。

瞄準山東福建 主要養殖基地

而針對其成本或存有限制，未必想投資太大多的時候，則可按其需求提供半自動或全自動方案。另預計合作測試的收費，將會比市面上解決相同痛點的其他系統，便宜約10至15%。硬件設備則預計設定為5位數字起。

根據其早前從內地市場調研報告發現，在內地所有沿海省份，以山東、福建、廣東及遼寧是水產養殖業的主要基地，合計佔行業總收入約80%。所以該初創未來亦計劃，逐步將業務拓展至這些地區。

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記者：張寶燕

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