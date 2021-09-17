【退休調查】法盛公布全球退休指數　亞太地區表現良好　惟中國排39位

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）發布2021年全球退休指數 (Global Retirement Index，GRI)，第1至7名排名與去年相若，冰島蟬聯冠軍，瑞士及挪威保持第2及3名位置。今年亞太地區整體表現良好，在「退休財務」指數上排名第2；該分項指數排名前5的國家中，就有4個屬亞太地區，包括新加坡、紐西蘭、澳洲及韓國。法盛投資管理亞太區主管 Fabrice Chemouny指出，亞太地區之所以表現出色，因為它們大多數在面對疫情時反應迅速，保護了經濟和退休族的財富。

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今年的GRI於3月至6月間進行研究調查，就影響退休生活保障的因素進行評估。研究人員會計算物質享受、健康、退休財務及生活質素，各類別的平均分數，並將各類別分數加總，對所研究的44個國家進行總排名。

在今年的GRI調查中，冰島仍以83%的高分位居總排名第1，略高於去年的82%。

2021年GRI總排名

1. 冰島 2. 瑞士 3. 挪威 4. 愛爾蘭 5. 荷蘭 6. 紐西蘭 7. 澳洲 8. 德國 9. 丹麥 10. 加拿大

法盛表示，新加坡在「退休財務」指數穩居第1，可以歸功於其通脹表現、稅收壓力、扶老比、利率和治理，以及銀行不良貸款表現溫和。此外，亞洲國家採取迅速果決的防疫措施，而且可從以往對抗疫情的經驗吸取教訓，故新加坡才能在短時間內，疫情的爆發迅速作出反應，做好充足的準備以對抗疫情。

「退休財務」分項指數排名

1. 新加坡 2. 瑞士 3. 紐西蘭 4. 澳洲 5. 韓國 6. 智利 7. 愛沙尼亞 8. 愛爾蘭 9. 冰島 10. 加拿大

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日本的「健康」指數中，領先挪威和盧森堡，位居全球第一。「健康」指數是基於3項指標的表現做評分：保險給付的醫療開支、預期壽命和人均醫療支出。日本在預期壽命的指標中保持第一，為84.26歲。排名的前5名中，法國和瑞士各進一名，分別位居第4和第5。中國在今年的GRI排名第39位，與去年相比，在物質享受、健康和生活質素的分項指數中得分較高。「物質享受」指數得分較高，是因在收入平等和人均收入指標上得到較高的分數。中國今年在「退休財務」指數中得分較低，則是因為銀行不良貸款、扶老比、利率、政府負債和治理的指標上皆得分較低；在所有GRI國家中，中國的稅收壓力指標得分最高，扶老比例也得到第6高分。

與此同時，美國則沒有任何分項指數擠進前10，即使是表現較好的「退休財務」指數排名第11。美國的稅收壓力排名較佳，但政府債務指標的表現相對較低，拖累了整體排名。另外「健康」則是美國表現次佳的指數，整體排名第17。但排名第34的預期壽命相對較低，拉低了分項指數的整體分數。

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